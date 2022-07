Scontro auto-moto in prossimità della rotonda nella zona Industriale

Un’auto e una moto si sono scontrate in contrada Colle delle Api a Campobasso in prossimità della rotonda che si trova di fronte ad un noto centro commerciale e un supermercato. Per cause ancora da accertare, la persona che era a bordo della moto è stata sbalzata a terra dopo l’impatto con la vettura.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde che ha prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte, le cui condizioni non sarebbero preoccupanti e la Polizia Municipale che ha provveduto ad effettuare i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a regolare il traffico.