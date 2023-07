Scontro auto-moto alle porte di Campobasso

Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato poco prima delle 13 sulla SS 645 Fondovalle del Tappino, a circa 1 km dal centro abitato di Campobasso, in direzione Foggia.

Ad avere la peggio il motociclista, che è rimasto ferito nell’impatto. Al momento non si conoscono le sue condizioni, che da prime informazioni non appaiono gravi. Sul posto 118 e forze dell’ordine per le operazioni di soccorso e la gestione della viabilità, oltre che per la ricostruzione della dinamica. Non è chiaro al momento infatti se auto e moto si trovassero sulla medesima corsia o se l’impatto si sia registrato frontalmente. Diverse le persone che si sono fermate a prestare il proprio aiuto. Non è escluso che il motociclista si trovasse con un gruppo di amici, vista la bella giornata che sta ispirando tantissimi appassionati delle due ruote.