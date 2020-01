Scontro auto-cinghiale, ancora un incidente sulle strade molisane

L’episodio nel pomeriggio di ieri sulla strada tra San Felice e Mafalda. Danni alla vettura ma per fortuna solo spavento per il conducente

Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito nell’incidente che nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio, ha visto lo scontro tra un’auto e un cinghiale. Tutto è avvenuto in una manciata di secondi sulla strada tra San Felice del Molise e Mafalda. L’animale stava attraversando la strada quando è stato falciato dalla macchina. Nell’impatto la vettura ha riportato seri danni e per il cinghiale non c’è stato nulla da fare. Miracolato, invece, il conducente che se l’è vista in ogni caso molto brutta. Non è la prima volta che anche sulle strade bassomolisane avvengono incidenti con “protagonisti” i cinghiali. L’ultimo era costato la vita a un uomo di Montenero di Bisaccia uscito fuori strada con la propria vettura e morto diversi giorni dopo in ospedale.