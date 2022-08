Scontro all’alba sulla Statale 87: sei feriti nell’impatto

All’alba di questa mattina, domenica 28 agosto, due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada Statale 87 al chilometro 202+280 in territorio di Larino. Secondo quanto si è appreso, sei persone sono rimaste ferite e sono state soccorse da un’ambulanza del 118. Sul posto anche i carabinieri di Larino, i Vigili del Fuoco e gli uomini dell’Anas che hanno provveduto ad eseguire i rilievi per risalire all’esatta dinamica dell’incidente, a regolare il traffico sull’arteria stradale e a rimuovere i mezzi incidentati.

