Scontrino elettronico tra sanzioni e soluzioni: tutto quello che c’è da sapere

Scontrino elettronico – Funzionamento ed obblighi

Il primo luglio 2019 è scattato l’obbligo dello scontrino elettronico per le attività con un volume d’affari oltre i 400.000 euro, dal primo luglio 2020 sarà attivo per tutti quanti, con sei mesi senza sanzioni.

Il funzionamento

Lo scontrino di carta come tutti lo conosciamo sarà sostituito dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali in formato elettronico.

Bisognerà dotarsi di registratori di cassa telematici e di una connessione internet per registrare e inviare i dati degli scontrini elettronici al fisco e per questo adeguamento lo Stato ha previsto anche un bonus.

Un passo utile per la semplificazione delle procedure fiscali e la lotta all’evasione fiscale. Ecco tutte le informazioni necessarie per far fronte al cambiamento.

Con il decreto crescita approvato a luglio 2019 in via definitiva dal Parlamento, gli esercenti hanno 12 giorni per inviare i corrispettivi.

Cosa cambia per i commercianti?

I commercianti avranno la possibilità di non fare più lo scontrino cartaceo quando un loro cliente comprerà e pagherà qualche servizio o prodotto. Il nuovo decreto consente di non avere più l’obbligo di emissione della ricevuta fiscale.

Infatti, l’articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015 indica che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ad oggi attuata con l’emissione dei predetti documenti.

Cosa cambia per il cliente?

Il cliente riceverà non più lo scontrino fiscale, ma un documento di ricevuta non valido a fini fiscali, decidendo di riceverlo cartaceo o tramite mail. Sarà utile in caso di resi o prove d’acquisto.

Il cliente non potrà quindi più essere sanzionato se all’uscita del negozio non sia in possesso dello scontrino cartaceo. La Guardia di Finanza potrà chiedergli quanto ha speso e verificare insieme al negoziante se è stata effettivamente battuta telematicamente la somma indicata.

Sanzioni 2020

Nella bozza alla Legge di Bilancio 2020 è prevista una sanzione che va dai 500 ai 2000 euro per i negozianti che rifiutano di inserire il codice fiscale del consumatore o che non trasmetterà tutte le transazioni all’Agenzia delle Entrate.

La manovra prevede sanzioni anche per i commercianti che non accettano pagamenti tramite bancomat o carta di credito: la sanzione sarà di € 30 più il 4% dell’importo della transazione da effettuare.

Bonus e Promozioni per la nuova manovra

L’agenzia delle Entrate prevede un bonus del 50% come credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento di un registratore di cassa elettronico, fino ad un massimo di € 250. Per la connessione internet sono state sviluppate promozioni dedicate ai commercianti, proprio per connettere il proprio registratore di cassa con una banda utile al servizio.