Scontri nel carcere di Modena, i detenuti saranno trasferiti a Campobasso

La decisione presa dopo i tafferugli innescati dalla sospensione dei colloqui con i familiari imposti da Dcpm

Disordini e rivolta nel carcere di Modena. La notizia è stata annunciata in diretta dall’inviata del Tg2. Parte dei detenuti che hanno partecipato agli scontri della notte scorsa e di questa mattina verranno trasferiti nel penitenziario di Campobasso. Ricordiamo che durante la rivolta nel carcere modenese sono morti 6 detenuti e altri sono in Rianimazione. I disordini nel penitenziario modenese, come quelli avvenuti in altri istituti di pena italiani, sono attribuibili alle proteste contro le limitazioni ai colloqui coi familiari imposti da Dpcm.