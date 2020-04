ScontagiAMOci, gli emozionanti istanti della consegna dei ventilatori (IL VIDEO)

Nata dal desiderio di un imprenditore ed un professionista nostri amici, l’O.d.V. – Gruppo di volontariato e Protezione Civile dell’A.N.P.S. – Sezione di Campobasso (Associazione Nazionale della POLIZIA DI STATO) ha avviato una raccolta fondi per l’acquisto, presso la SIARE Engineering International Group s.r.l., di alcuni ventilatori polmonari, modello Falco 202 Evo, da destinare ai Presidi Ospedalieri della nostra regione che ne sono carenti. Questi dispositivi sono essenziali per salvare la vita delle persone. Il Codice IBAN IT 57 Y 05387 03800000003065928 (intestato all’O.d.V. – Gruppo di Volontariato e Protezione Civile dell’A.N.P.S. – Sez. di Campobasso). In un video l’associazione ha raccolto i momenti salienti della consegna dei ventilatori