Scongiurato licenziamento per i lavoratori dell’Irce Cavi, Scarati: «Raggiunto importante accordo per il futuro dello stabilimento»

Il rischio concreto di licenziamento per una decina di lavoratori dell’Irce Cavi di Guglionesi incombeva pesantemente sull’azienda tant’è che verso la fine di settembre si sarebbe dovuto decidere definitivamente il da farsi. E’ di questi giorni, invece, la notizia di un importante accordo per il futuro dei lavoratori dello stabilimento. «Siamo riusciti a scongiurare assieme alle Rsu e con le segreterie – ha confermato nell’intervista video Carlo Scarati, segretario regionale della Uiltec – il ridimensionamento numerico dello stabilimento». In sostanza, infatti, i dipendenti dell’Irce Cavi saranno in permesso non retribuito per due giorni al mese. «E questo consentirà di salvare tutti i posti di lavoro almeno fino a fine anno». In quest’ottica diventa importante il cambio di direzione della produzione intrapreso dall’Irce Cavi. «L’azienda ha iniziato a guardarsi intorno-ha affermato Scarati- se prima si riferiva ad un mercato prettamente edile adesso sembra essersi aggiudicata una importante commessa con le Ferrovie con un cavo ad alta tecnologie».