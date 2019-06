Sconforto e rabbia contro la chiusura del punto nascita: le interviste

REDAZIONE TERMOLI

Un triste sentimento in queste ore accomuna tutti. Per la chiusura del punto nascita di Termoli intere comunità del basso Molise e la città adriatica in primis si è stretta in un coro di protesta contro una decisione che, come una spada di Damocle, pendeva sulla nostra città da tempo ormai. Tutti hanno voglia di far sentire le proprie ragioni e ognuno vorrebbe fare qualcosa per salvare il salvabile. In ospedale, questa mattina, abbiamo raccolto la testimonianza delle cosiddette risorse umane della Pediatria. Medici e infermieri che hanno speso mezza vita tra nuove vite, urgenze, controlli. Il morale è a terra ma la voglia di combattere è nell’aria. Il reparto di Ostetricia e Ginecologia richiama ancora a sé donne in gravidanza e questa volta in lacrime, come accaduto questa mattina, perchè c’è paura, smarrimento, nessuna certezza sul proprio parto. E quello che dovrebbe essere il periodo più bello per una madre e un padre si trasforma in un incubo dal quale ci si vorrebbe svegliare subito. Stessa sentimento per chi accompagna il proprio figlio al pronto soccorso per essere curato in Pediatria. O chi, dimesso da poco dopo il parto si rende conto che il figlio o la figlia saranno gli ultimi a ‘vantarsi’ di poter essere nati a Termoli.