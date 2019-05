Scompenso cardiaco, il gotha del settore a Campobasso

Nella regione con il maggior numero di malati di cuore sabato prossimo arriveranno specialisti provenienti da ogni parte del Pianeta, che presenteranno le ricerche che potrebbero cambiare le terapie per lo scompenso cardiaco nel prossimo futuro. Il meeting sul tema «Update on heart failure: from mechanisms to treatment» si terrà a Campobasso dalle ore 9 alla Fondazione Giovanni Paolo II.

Parteciperanno i maggiori esperti del settore, solo per citare qualche nome, tornerà in Molise il professor Ottavio Alfieri, il cardiochirurgo di fiducia dell’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che da tempo collabora con la Fondazione “Giovanni Paolo II”, la professoressa Cecilia Linde che è una delle massime esperte per la terapia elettrica dello scompenso cardiaco, il professor Gino Gerosa, cardiochirurgo italiano di fama internazionale. Il comitato scientifico dell’evento è formato dal Dr. Cosimo Sacra, Direttore dell’UOC di Cardiologia della Fondazione, dal Dr. Carlo Maria De Filippo Direttore del Dipartimento e dal Prof. Emilio Vanoli dell’Università di Pavia. I Presidenti del corso sono due illustri esponenti della cardiologia mondiale: il professor Filippo Crea, Direttore del Dipartimento di “Scienze cardiovascolari e toraciche” del Policlinico Gemelli di Roma, e il professor Massimo Massetti, Direttore dell’area Cardiovascolare del Gemelli. Introdurranno i lavori il Presidente della Fondazione “Giovanni Paolo II”, Maurizio Guizzardi, e il Direttore Generale, Mario Zappia. «Il meeting annuale che organizziamo a Campobasso è diventato ormai un appuntamento importante per tutta la comunità scientifica internazionale – commenta Eugenio Caradonna Responsabile dell’Unità di ricerca e promotore dell’evento – il Molise, ormai da diversi anni, ha l’onore di ospitare uno degli eventi formativi più attesi dell’anno. Ringrazio gli illustri colleghi che hanno accettato il nostro invito e che, da tempo, ci onorano della loro amicizia e collaborazione».