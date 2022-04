Scomparso nel bosco bambino di 9 anni, ritrovato grazie al segnale del cellulare

È successo tutto tra il tardo pomeriggio e la sera, a Fornelli, dove un bambino di nove anni, che era andato con lo zio in cerca di asparagi, in località La Montagnola era misteriosamente sparito. A un certo punto lo zio, voltandosi non lo ha visto più. Lo ha cercato disperatamente senza trovarlo. Il bambino aveva un cellulare ma risultava irraggiungibile. Lo zio ha chiamato i soccorsi. Sul posto Carabinieri, Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco. È stato attivato lo scanner che cerca i segnali dei cellulari e il bambino è stato individuato intorno alle 20,30. È stato così raggiunto e ritrovato in perfetta salute in località Valloni di Cerro dove era arrivato da solo, cercando il modo di tornare a casa.