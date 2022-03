Scomparso Leonardo Cammarano, grande intellettuale e artista di origine molisane

di Maurizio Vitiello*

Dal Comune della Francia dove Leonardo Cammarano amava stabilirsi per lunghi mesi è arrivata la seguente nota:

“GRANDE TRISTESSE … SAINTE VERTU EST EN DEUIL

Nous venons d’apprendre avec une grande tristesse, le décès aujourd’hui de Léonardo Cammarano, dont nous avions exposé les travail dans l’église du village l’été dernier. Au nom de tous les Vertugadins nous présentons à Angela son épouse et Héléna sa fille nos plus sincères condoléances.

Bon vent Léonardo, vous nous manquez déjà …”

E’ una perdita incolmabile per la cultura italiana e per quella molisana, in particolare. Franco Lista, notissimo architetto e artista, che vantava un’amicizia pluriennale con Leonardo Cammarano, così, si è espresso: “Non riesco proprio a immaginare il Castello di Torella senza la presenza fisica di Leonardo Cammarano. Il Museo Elena Ciamarra dovrebbe essere affiancato da una Fondazione intitolata a Leonardo che conservi vivo il suo pensiero e la sua arte.”

Precisiamo che avemmo la possibilità d’intervistarlo nell’estate del 2021, al Castello di Torella del Sannio, e il 27 agosto fu pubblicato la nostra intervista, che resta l’ultimo documento filmato con Leonardo Cammarano.

L’incontro con Leonardo Cammarano al Castello di Torella del Sannio fu interessante, dopo la sua ennesima permanenza in Francia con Angela Piscitelli e colla figlia Elena.

Ricordo di aver scritto un testo critico su una sua bella personale alla Promotrice di Belle Arti “Salvator Rosa”, in Villa Comunale a Napoli, negli anni Ottanta del secolo scorso.

Fu sempre attratto dalla geografia del paesaggio e ha esposto tra Italia e l’estero.

Figlio di Elena Ciamarra, eccellente musicista, bravissima pittrice e talentuosa disegnatrice, anche rivolta al territorio molisano – si ricorda la bella retrospettiva, del 2018, nello spazio del Comune di Torella del Sannio – e fratello di Maria Luisa, anche lei pittrice, conosciuta come Minna Cammarano.

Ha esposto, ultimamente, con la mostra intitolata “Fugitives lumières” all’Eglise de Sainte Vertu.

Nacque il 2 febbraio 1930, si è sempre distinto come traduttore e scrittore capace, nonché come pittore naturalista di respirate atmosfere.

Ha frequentato artisti, scrittori e intellettuali, tra i quali il grande filosofo Benedetto Croce.

Si ricorda del 2014 “Reminiscenze”, libro prezioso, di 366 pp., concretizzato in un ciclo di cinque articolazioni: mattina, pomeriggio, sera, notte, alba.

Ricorda la sua vita, l’amore per la vita e le sue esperienze intellettuali.

E’ un vero e proprio compendio della sua esperienza esistenziale, della sua sapienza filosofica, della sua dimensione di pittore.

Risulta, oggi, un vero testamento di riflessioni e di sensibilità spirituali.

(*) sociologo e critico d’arte

