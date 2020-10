Scomparso e trovato morto senza mai arrivare a Termoli, indagato l’amico

Ci sono novità sulla morte di Michele Mastromatteo, il 47enne di Peschici che era scomparso lo scorso 25 settembre dopo che aveva detto alla madre di andare a mangiare una pizza a Termoli. Lo scorso 10 ottobre il corpo del 47enne era stato rinvenuto nelle campagne di San Nicandro Garganico. Ebbene ci sono novità sulle indagini. Stando a quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, il principale indagato ad oggi sarebbe proprio l’amico con cui doveva andare a mangiare la pizza a Termoli. Si tratterebbe di un 40enne di Peschici. L’ipotesi di reato è omicidio volontario e occultamento di cadavere. Il 40enne è stato già ascoltato dagli inquirenti. Secondo quanto emerso la sera della scomparsa, Michele Mastromatteo e l’indagato dovevano recarsi in auto a Termoli per mangiare una pizza. Giunti all’altezza di Cagnano Varano i due si sarebbero fermati per una necessità fisiologica di Mastromatteo. Da quel momento si sarebbero perse le tracce del 47enne. Intanto l’autopsia sul corpo del 47enne è stata fissata per lunedì, 19 ottobre.