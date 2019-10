Scomparso e poi tornato a casa, il ringraziamento dei familiari di Salvatore Macolino

L’uomo si era allontanato dalla propria abitazione sabato scorso

«A tre giorni dal ritrovamento di Salvatore ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro i quali in questo particolare evento hanno dato il loro contributo. Iniziamo col dire grazie alle varie squadre dei Vigili del Fuoco, con tutte le diverse unità intervenute (Gruppo Cinofilo, Elicotteristi e Speleologico), grazie ai Carabinieri di Santa Croce di Magliano e di tutti Comandi intervenuti, al soccorso alpino, un ringraziamento speciale va ai due ragazzi che hanno riconosciuto Salvatore a Bologna ed immediatamente hanno allertato il 112, al sindaco e al Comune di Santa Croce e un grazie di vero cuore va a tutti i volontari dell’Associazione raggruppamento unità di ricerca e recupero tra carabinieri in congedo di Santa Croce di Magliano, che fin dai primi momenti si sono prontamente attivati nel mettere a disposizione la loro sede operativa come Centro di Coordinamento e hanno partecipato attivamente alle ricerche sia in territorio di Santa Croce di Magliano, che spostandosi, sin dalla notte di domenica e proseguendo nella vicina Termoli, ultimo luogo di avvistamento del nostro Salvatore. Grazie di cuore a tutti»

I FAMILIARI DI SALVATORE