Scomparso da giorni: si cerca nei campi ma Elso non c’è (IL VIDEO)

Volontari hanno setacciato la periferia di Castel di Sangro da dove sono arrivate delle segnalazioni

CASTEL DI SANGRO. Non hanno avuto esito le ricerche che nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 novembre, sono state effettuate nell’agro di Castel di Sangro per rintracciare Elso Tornincasa, il 61enne che da venerdì sera scorso ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato dal pronto soccorso dell’ospedale “F. Veneziale” di Isernia. Alcuni testimoni avrebbero affermato di aver visto l’uomo il giorno successivo proprio nella cittadina abruzzese. Così familiari, amici e conoscenti si sono dati appuntamento in piazza Plebiscito per perlustrare l’area urbana e le campagne limitrofe in cerca del 61enne originario di Montenero Val Cocchiara. Alle ricerche hanno preso parte anche alcuni volontari della Protezione Civile locale, diversi cacciatori che conoscono bene la zona e dei radioamatori. Purtroppo, però, le ricerche, che si sono protratte fino all’arrivo del buio, hanno avuto esito negativo. Al momento Elso Tornincasa sembra essere sparito nel nulla. I parenti continuano a chiedere l’aiuto di chiunque fosse in possesso di informazioni utili. Quando si è allontanato dal pronto soccorso indossava una giacca e un pantalone nero, una camicia a quadri rossa e delle scarpe beige.