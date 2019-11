Scomparso da giorni, ritrovato privo di vita il corpo di Elso Tornincasa

E’ stato ritrovato poco fa, ore 18.15 di oggi, mercoledì 6 novembre, il corpo senza vita di Elso Tornincasa, il 61enne di Montenero Val Cocchiara scomparso lo scorso 1 novembre da Isernia. Il cadavere è stato rinvenuto nel parcheggio dei pullman, nei pressi dell’ospedale Veneziale, luogo dal quale aveva fatto perdere le proprie tracce.

Dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale “F. Veneziale” intorno alle ore 20.40 di venerdì scorso l’uomo non ha dato più notizie di sé. La sparizione è stata prontamente denunciata dai familiari ai carabinieri. Alcuni testimoni avevano affermato nei giorni scorsi di averlo visto il giorno successivo alla sua scomparsa a Castel di Sangro, cittadina abruzzese da lui molto frequentata. Motivo per cui le ricerche in questi giorni si sono concentrate in quella zona, con l’utilizzo dei cani molecolari.

Questa sera, purtroppo, il tragico epilogo della vicenda.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate, sembrerebbe che l’uomo possa essersi lanciato dal ponte e successivamente la corrente del fiume Sardo lo avrebbe portato fino al deposito dei pullman della Sati: in quella zona è stato avvistato da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

