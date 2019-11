Scomparso da giorni: avvistato a Castel di Sangro

Per alcuni testimoni il giorno successivo alla sua sparizione l’uomo si trovava nella cittadina abruzzese. Spostato il luogo delle ricerche



ISERNIA. Si aggiunge un nuovo tassello alla misteriosa scomparsa di Elso Tornincasa, il 61enne di Montenero Val Cocchiara che ha fatto perdere le sue tracce dalla sera di venerdì, 1 novembre, dopo essere uscito dal pronto soccorso dell’ospedale di Isernia. Alcuni testimoni avrebbero dichiarato di averlo visto il giorno successivo, sabato 2 novembre, a Castel di Sangro, cittadina abruzzese che il 61enne è solito frequentare. Per oggi i familiari hanno organizzato una mobilitazione di volontari mossi dall’intento di ritrovare il 61enne, per il quale è stata sporta regolare denuncia di scomparsa. In un primo momento le ricerche dei volontari sarebbero dovute partire dall’ospedale di Isernia, ma nelle ultime ore, probabilmente anche a seguito delle segnalazioni ricevute, si è deciso che il gruppo si muoverà da Castel di Sangro, con ritrovo in piazza Plebiscito da dove inizierà a setacciare tutto il centro abitato per poi spostarsi nelle campagne limitrofe.

Amici e parenti sperano nel buon esito dell’iniziativa e continuano a lanciare messaggi attraverso anche i social network, con la speranza che qualcuno lo abbia visto e possa dare informazioni utili. Elio Tornincasa al momento della sua scomparsa indossava una giacca e un pantalone nero, una camicia a quadri rossa e delle scarpe beige. Uscito dal pronto soccorso del presidio ospedaliero isernino, dove era stato trasferito a seguito di un malore, ha fatto perdere le proprie tracce. I familiari lo stanno cercando incessantemente da circa 36 ore, senza però risolvere il mistero.

Contemporaneamente le forze dell’ordine e le autorità preposte lavorano sotto traccia per ritrovare il 61enne. In queste ore si sta valutando l’ipotesi di analizzare le celle telefoniche limitrofe all’ospedale “Veneziale” per vedere se e quando abbiano agganciato l’utenza mobile dell’uomo.