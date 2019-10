Scomparso da 48 ore, ancora nessuna notizia del 57enne. Ecco le foto

REDAZIONE TERMOLI

Con il passare delle ore cresce ancora di più la preoccupazione dei familiari di Salvatore Macolino, il 57enne scomparso ieri da Santa Croce di Magliano. Le rucerche, questa mattina, si erano concentrate nella zona del porto di Termoli dove l’uomo era stato avvistato nella tarda serata di ieri. Pare infatti che l’uomo fosse stato visto passeggiare sul lungo mare di Termoli. Intanto, in seguito della comunicazione della Stazione dei Carabinieri di Santa Croce di Magliano in merito alla denuncia di scomparsa è stato attivato il piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse. Sono infatti stati attuati una serie di interventi con uomini e mezzi delle Forze di polizia, anche locali, del Comando dei Vigili del fuoco e del Soccorso Alpino. Salvatore è alto all’incirca un 1 metro e 70 centimetri, corporatura esile, carnagione chiara, calvo. Chiunque lo avvistasse può contattare le forze dell’ordine.