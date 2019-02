Scomparsa 82enne di Vastogirardi, ricerche in corso

VASTOGIRARDI

ULTIM’ORA Sono iniziate da pochi minuti (ore 19,30 di oggi, venerdì 8 febbraio) le ricerche di una donna scomparsa dalla sua abitazione di Vastogirardi. Le ricerche sono affidate ai Vigili del Fuoco di Isernia. Sul posto anche i carabinieri che stanno ricostruendo quanto accaduto. Al momento pochissimi i dettagli dal momento che sono appena inziate le ricerche. Ancora ignota l’età della donna e soprattutto le modalità della scomparsa.

AGGIORNAMENTI

(Ore 20) Seguono aggiornamenti sulla donna di Vastogirardi di cui sembrerebbero essersi perse le tracce già da ieri. Si tratta di Rosa Buonanno, 82enne e residente nel comune alto molisano. L’anziana non risulterebbe avere problemi di salute, anche legati all’età. L’ultima volta è stata vista oggi intorno all’ora di pranzo. L’allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio. Immediate sono partite le ricerche, tuttora in corso, che però fino ad ora hanno avuto esito negativo. Sul posto anche due unità cinofile provenienti da Campobasso.