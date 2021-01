Scomparsa sindaco di Rotello, il cordoglio del Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti (in foto), a nome del Consiglio Provinciale e di tutto l’ente di Palazzo Magno, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa del sindaco di Rotello, Michele Miniello. Alla sua famiglia e alla comunità di Rotello giungano le più sentite condoglianze.

“Esprimo il mio dolore per la scomparsa di un collega sindaco – afferma il Presidente Francesco Roberti – Una persona ben voluta nella cittadina di Rotello”.