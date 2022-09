Scomparsa nel nulla da 2 anni, si indaga per omicidio. Le figlie di Maria Domenica lanciano un nuovo appello a “Chi l’ha visto”

“Vorremmo che, anche in forma anonima, ci dicessero dov’è nostra madre. E’ giusto che lei riposi in pace accanto alla tomba di suo marito”

Un nuovo appello per Maria Domenica Conte, l’82enne di Torella del Sannio, di cui dal 31 agosto del 2020 non si hanno più tracce.

Le figlie della donna sono tornate a parlare alla trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?”, ripercorrendo le ultime ore prima della scomparsa della mamma.

“Sono passati due anni. Arrivati a questo punto anche in forma anonima vorremmo sapere dove si trova nostra madre. Vorremmo solo riportarla a casa. Anche se l’avessero seppellita – dicono le figlie – ci basta sapere anche solo dove, perché è giusto che lei trovi pace accanto alla tomba di nostro padre, non in mezzo alla campagna o gettata chissà dove in un fosso”.

Era la mattina del 31 agosto del 2020 quando Maria Domenica è stata vista per l’ultima volta: era nell’orto e successivamente, verso le 11.30, sulla strada che porta verso l’uscita del paese. Da allora non si ha più nessuna notizia. Non aveva con sé né documenti, né cellulare.

Sul caso la Procura di Campobasso ha aperto un fascicolo d’indagine, contro ignoti, per omicidio e occultamento di cadavere.