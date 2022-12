Scomparsa Leonardo Pappone, il cordoglio di Asec Confesercenti

L’Asec Confesercenti provinciale di Campobasso, attraverso un pensiero del presidente, Pasquale Oriente, esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa del colonnello a riposo della Guardia di Finanza, Leonardo Pappone.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Leonardo Pappone, con il quale abbiamo collaborato in maniera proficua per accrescere il benessere dei cittadini e commercianti molisani, soprattutto nell’ambito delle iniziative poste in essere attraverso S.O.S. Impresa – Rete per la legalità di Campobasso e Isernia. Il Molise ha perso una figura di grande levatura professionale e morale, il cui ricordo vivrà non solo nelle attività svolte nel corso della sua carriera in Guardia di Finanza, ma anche nella sua passione per l’arte che ha condiviso con la nostra Associazione, donandoci due opere che, in questo momento di profondo dolore, abbiamo pensato di condividere con tutta la comunità molisana”.