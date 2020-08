Scomparsa di Tufano, il ricordo della Fanelli

«Il professore, il politico, il compagno – si legge in una nota di Micaela Fanelli – l’amico Tonino Tufano non è più con noi. Amministratore, militante, docente, scrittore, Isernia e tutti noi perdiamo un grande rappresentante della cultura e delle istituzioni, che tanto ha offerto alla sua città e alla sua comunità politica. Uomo di ampio e raffinato sapere, esempio di capacità e lungimiranza politica, Tonino Tufano ha dedicato tutta la sua vita alla formazione delle nuove generazioni, alla costruzione del bene comune, all’innalzamento dell’etica sociale e alla buona amministrazione, di cui è stato baluardo in vita e modello da seguire nel tempo a venire».

In questo triste momento, giungano alla tua famiglia le nostre più sincere e sentite condoglianze.