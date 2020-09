Scomparsa di Maria Domenica, il caso approda a Chi l’ha Visto?

Un nuovo appello nella speranza di ritrovare Maria Domenica Conte, l’82enne che è scomparsa lo scorso 31 agosto dalla sua casa di Torella del Sannio quello che è arrivato attraverso la trasmissione “Chi l’ha Visto?” che nella puntata di ieri sera ha dedicato un servizio alla donna. Nei giorni scorsi era stata la figlia a rinnovare l’appello attraverso un post sul suo profilo Facebook e adesso del caso si sta occupando anche la nota trasmissione di Rai3. Maria Domenica è stata avvistata l’ultima volta la mattina del 31 agosto attorno alle 11.30 sulla strada che porta verso l’unica uscita del paese. La donna non ha con sé né i documenti, né il cellulare e i familiari sono molto preoccupati per le sue condizioni. Immediatamente è stato attivato il piano provinciale di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse e le ricerche sono attive a lungo. Maria Domenica è alta 1,60 metri, pesa 50 chili, ha una corporatura esile e la carnagione chiara, capelli ed occhi castani. Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera a mezze maniche, pantaloni dello stesso colore, scarpe da ginnastica nere con la suola bianca. Più i giorni passano più aumenta la preoccupazione dei familiari che possa esserle successo qualcosa. Di qui l’appello a chiunque la veda di contattare il 112.