“Scomparsa di Jole Santelli, profondo sconforto”, il ricordo di Patriciello

“La notizia della scomparsa di Jole Santelli mi lascia un senso di profondo sconforto. In tutti questi anni in cui ho avuto la fortuna di conoscerla e frequentarla, ho sempre ammirato la sua voglia di combattere per gli ideali in cui credeva. Jole non era soltanto una collega di partito e la Governatrice della Regione Calabria, ma un’amica vera e una persona speciale: una donna eccezionale che ha fatto della passione politica e dell’amore per la sua terra la cifra stilistica della sua vita. Alla famiglia va il mio più sincero e commosso cordoglio”. Questo il commento di Aldo Patriciello, eurodeputato e membro del Partito Popolare Europeo, alla notizia della scomparsa di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria.