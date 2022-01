Scomparsa del paleontologo Mainelli, il ricordo del sindaco Spina

«Ci ha lasciato un uomo di cultura, una persona che ha contribuito a far conoscere la nostra comunità oltre i confini nazionali. Michele Mainelli era un paleontologo che ha sempre dedicato grande attenzione al nostro territorio. A San Polo Matese, grazie a lui, c’è un Museo dedicato all’esposizione di fossili risalenti all’era mesozoica (che va dai 240 ai 60 milioni di anni fa) e di attrezzi litici, con graffiti. Un museo che registra soprattutto la presenza di “Rudiste”, specifici della nostra area».

Così il sindaco di San Polo Matese, Tonino Spina, ha voluto ricordare Michele Mainelli, il docente bojanese esperto di paleontologia che proprio sul Matese ha scoperto diverse forme di vita mai prima catalogate.

«Mainelli – continua Spina – ci ha donato molti reperti dal valore inestimabile. Alcune specie da lui ritrovate rappresentano un unicum, reperti di cui c’è traccia solo qui, in territorio di San Polo.

A lui va dunque il ringraziamento non solo del sottoscritto ma dell’intera comunità, per aver dato visibilità al nostro territorio. Stiamo già lavorando – ha concluso Spina – affinché il suo nome, la sua figura, il suo spessore umano e culturale, sia ricordato anche dalle generazioni future». «Mainelli – ha ricordato invece il consigliere regionale Armandino d’Egidio, già sindaco di San Polo Matese – con i suoi numerosi libri e le sue catalogazioni ha contribuito a far conoscere la storia delle montagne del Matese, che proprio il professore definiva tra le più “ricche” sotto l’aspetto paleontologico dell’intera catena dell’Appennino. A lui siamo grati per quanto fatto per la nostra piccola comunità».