Scomparsa da 3 anni, in Tribunale si decide se archiviare il caso

La famiglia insiste per indagini approfondite

Martedì prossimo 18 luglio si terrà un’udienza presso il Tribunale di Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Maria Domenica Conte, avvenuta tre anni fa a Torella del Sannio. L’anziana signora, all’epoca ottantaduenne, scomparve il 31 agosto 2020 in circostanze misteriose e non è mai stata ritrovata.

La Procura, dopo un’indagine che non ha prodotto elementi sufficienti per procedere, ha chiesto l’archiviazione del caso. Tuttavia, la famiglia di Maria Domenica Conte, tramite la figlia Liliana Meffe, non accetta questa conclusione e chiede ulteriori indagini riguardoal caso.

Secondo quanto emerso finora, l’anziana signora è stata vista per l’ultima volta mentre camminava lungo una strada vicino alla sua abitazione. Liliana Meffe, convinta che la madre non sia stata vittima di un malore o di un incidente, ipotizza che possa essere stata investita da un’auto e successivamente fatta sparire.

La famiglia della Conte contesta la richiesta di archiviazione e chiede specificamente di allargare il campo delle ricerche. Fin dall’inizio delle indagini, gli sforzi investigativi si erano concentrati principalmente nelle zone di campagna limitrofe al luogo della scomparsa. La richiesta della famiglia è volta a esplorare altre possibilità e a estendere l’area di ricerca.

La decisione finale sull’archiviazione o sulla prosecuzione delle indagini spetta ora al giudice che presiederà l’udienza del 18 luglio. Sarà un momento cruciale per il caso di Maria Domenica Conte, che continua ad avvolgersi di mistero e a tormentare la sua famiglia in attesa di una risposta definitiva.

La scomparsa di Maria Domenica Conte è diventata un caso emblematico nella comunità di Torella del Sannio e suscita l’attenzione dell’opinione pubblica. La sua famiglia si aggrappa alla speranza che l’udienza al Tribunale di Campobasso possa finalmente portare alla luce la verità su ciò che è successo a quella calda giornata d’agosto tre anni fa, e dare loro la chiusura che tanto desiderano.