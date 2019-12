Scomparsa da 10 giorni, diffusa la targa dell’auto di Victorine

Sospese le ricerche nella zona del porto, ci si concentra sulle aree più interne

Proseguono le ricerche di Victorine Bucci, la 42enne residente a Larino di cui si sono perse le tracce 10 giorni fa. I carabinieri della compagnia di Larino stanno proseguendo le ricerche della donna anche con l’utilizzo di un elicottero che nelle scorse ore ha sorvolato tutta la zona bassomolisana. In un primo momento le ricerche si erano concentrate nella zona del porto, dove era stato trovato il telefonino della donna però i sommozzatori arrivati da Napoli e da Teramo non hanno trovato alcuna traccia della donna. Adesso al vaglio ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza ed è stata diffusa la targa della sua utilitaria, una Panda rossa, che al momento risulta introvabile: EM981ZK. La speranza è che possano venire fuori degli elementi utili alle indagini. Stando alle ultime ricostruzioni sembrerebbe che la donna sia uscita di casa per recarsi a Termoli presso l’appartamento del compagno a Rio Vivo dove sarebbe avvenuto un violento litigio. A quel punto di lei si sarebbero perse le tracce. L’unico indizio sarebbe quel telefono ritrovato nella zona del molo di Termoli dove si sono inizialmente indirizzate tutte le ricerche.