Scomparsa Carmelino Tamburro, il cordoglio della Politica molisana

In occasione della scomparsa in queste ore dell’ex Consigliere regionale Carmelino Tamburro il Presidente Salvatore Micone ha dichiarato: “Ci giunge improvvisa la notizia della scomparsa dell’ex Consigliere regionale Carmelino Tamburro. Nel suo non lungo percorso all’interno del Consiglio regionale, Tamburro ha portato il suo garbo, la sua mitezza e la sua sensibilità. Doti che gli hanno consentito di raccogliere la stima e il rispetto di tutte le forze politiche. Alla famiglia tutta vanno i sentimenti di cordoglio miei personali e di tutta l’Assemblea legislativa”.