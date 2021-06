Scompare Natalino Paone, figura storica della politica molisana

Natalino Paone, 93 anni, ex consigliere ed assessore regionale, oltre che storico e giornalista, è morto questo pomeriggio nella sua abitazione di Isernia a causa di un improvviso malore. Figura importante nella storia degli ultimi anni del Molise, Paone era molto conosciuto anche per le sue numerose pubblicazioni sulle cronache della seconda guerra mondiale in Molise e, in particolare, sulle Mainarde. Da ragazzo fu deportato dai tedeschi che svuotarono tutti i paesi della valle del Volturno per la battaglia di Monte Cassino. La salma di Natalino Paone è alla casa funeraria D’Agostino, l’orario dei funerali ancora non è stato fissato. Alla famiglia Paone le condoglianze del nostro editore, del direttore e di tutta la redazione del Quotidiano del Molise.