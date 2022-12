Scompare Ennio Mazzocco, fu candidato sindaco di Coscienza Civica

Dopo essere stato male per diversi anni, immobilizzato in casa, per le conseguenze di un ictus, è scomparso l’avvocato Ennio Mazzocco, 64 anni, molto conosciuto e stimato nel capoluogo pentro per la sua attività forense. Fu anche candidato sindaco nel 2012, a capo di una lista civica. Da tempo non esercitava più per il suo stato di salute. Lascia la moglie e un figlio. I funerali domani alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Isernia.