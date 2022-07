Scompare a soli 42 anni Eligio Greco, lutto a Venafro  

Una morte improvvisa che ha scosso tutta Venafro. È quella di Eligio Greco, marito e padre, la cui esistenza si è improvvisamente fermata. A piangerlo la moglie, i figli, la madre e i parenti, ma anche i suoi ex compagni di classe che hanno manifestato il loro dolore per la repentina morte di Eligio, amico e compagno di tanti momenti piacevoli. Eligio Greco è morto all’età di 42 anni. Un ragazzo mite, sempre cortese, sorridente, disponibile. Eligio, che solo due mesi fa si è trovato a fronteggiare la morte del cognato, improvvisa, inattesa, come la sua, una scomparsa che lo ha strappato ai suoi affetti più cari.