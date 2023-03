‘Scoglio Lucio Dalla’, il regalo delle Tremiti al cantautore nel giorno del suo 80esimo compleanno

Il ‘regalo’ dell’amministrazione delle Isole Tremiti al suo cittadino onorario più celebre nel giorno del suo 80esimo compleanno. Presto anche un museo

‘Scoglio Lucio Dalla’. E’ questo il regalo che l’amministrazione delle Isole Tremiti con a capo Giuseppe Calabrese ha voluto fare al cantautore bolognese. Il progetto è stato approvato proprio un paio di giorni fa, il 4 marzo, in ricorrenza degli 80 anni dalla nascita del cantautore. Lucio Dalla era legatissimo alle Isole Tremiti q questo gesto dell’amministrazione rappresenta la volontà del Comune di non dimenticare il suo cittadino onorario più celebre. Proprio nella sua villa di Cala Matano, una delle spiagge piu’ belle e suggestive dell’arcipelago, Lucio Dalla ha scritto alcune delle sue canzoni. “Intitolare una piazza o una via a Lucio Dalla sarebbe stato banale – ha detto il sindaco Calabrese- Lui era un uomo di mare e amava il nostro mare. Per questo abbiamo iniziato l’iter per intitolare a lui uno scoglio che si trova tra l’isola del Cretaccio e San Nicola dove spesso si fermava, con la barca per ammirare il mare”. Nei prossimi giorni la richiesta sarà inviata alla prefettura di Foggia e poi inoltrata alla Capitaneria di Porto di Termoli e infine, all’Istituto Idrogeografico di Genova per far riportare lo scoglio con il nome di Lucio Dalla anche su tutte le carte nautiche. Ma non è tutto. Si sta incessantemente lavorando alla nascita del museo Lucio Dalla in un’area situata di fronte alla sua villa sull’isola di San Nicola, mentre la famiglia di Dalla sta lavorando per aprire, già da quest’estate, le porte delle due residenze ai turisti che vorrebbero villeggiare lì. La decisione degli eredi, infatti, è quella di valorizzare gli immobili affidandone la gestione proprio ad un gruppo molisano. Intanto in questi giorni anche la città di Termoli ha reso omaggio a Lucio Dalla con tantissime foto ricordo e aneddoti legati al cantante. Dalle chiacchierate al porto, al caffè nella piazzetta di Termoli, fino al concerto nel palazzetto dello sport nel 1987. Ricordi social che per sempre rimarranno indelebili.