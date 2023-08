Scivola e precipita in un dirupo, 80enne trasferito al Cardarelli

Incidente nella tarda mattinata di ieri, domenica 13 agosto, in contrada Mascione a Campobasso. Un uomo sulla 80ina è caduto in un dirupo dietro alla sua abitazione, precipitando da un’altezza di circa 6 metri. A dare l’allarme la figlia dell’uomo che allertato prontamente i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, i quali hanno recuperato l’uomo. Nonostante il malcapitato abbia riportato diverse contusioni, fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione. In seguito, gli operatori del 11) hanno trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli per le cure necessarie.