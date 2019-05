Borseggiatore molisano in trasferta a Vipiteno, arrestato

CAMPOBASSO

I Carabinieri di Vipiteno, dopo lunghe indagini iniziate a luglio 2018 e scaturite da alcune denunce per indebito uso di carte di credito, scippi e furti, hanno identificato un 60enne campobassano, ritenuto responsabile di almeno 5 borseggi a danno di donne anziane, intente a fare la spesa presso alcuni esercizi commerciali della zona.

Le indagini – secondo quanto riportato da “La Voce di Bolzano.it” – hanno consentito di verificare che l’uomo, non pago del furto del portafogli e del denaro in esso contenuto, si è reso responsabile di numerosi prelievi ed acquisti effettuati con i bancomat e le carte di credito rubate alle ignare donne, per un guadagno di qualche migliaio di euro.

Le attività dei militari continuano per verificare se l’uomo non abbia commesso fatti analoghi sul territorio.