Scippa anziana e la scaraventa a terra: resta ai domiciliari

Il 30enne ha anche aggredito un uomo intervenuto per difendere la signora

Resterà confinato agli arresti domiciliari il giovane arrestato dai carabinieri lunedì 13 dicembre perché accusato di aver scippato un’anziana dinanzi a un supermercato di Campobasso e di aver malmenato un uomo intervenuto per difendere la signora.

Questa la decisione del giudice D’Onofrio. Nei prossimi giorni l’avvocato del ragazzo (il legale Daiano Morena) valuterà se presentare o meno istanza al tribunale del Riesame.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti la signora anziana è stata buttata a terra e trascinata a terra dal trentenne, già noto alle Forze dell’ordine.

L’uomo avrebbe tentato di scippare la borsa alla 68enne. La pensionata, un po’ per istinto e un po’ per tenacia, non ha inteso cedere la propria borsa all’aggressore che nel forzare l’azione, l’ha trascinata per terra procurandole lesioni agli arti inferiori e superiori.

Le grida della donna hanno attirato l’attenzione di un passante che, coraggiosamente e senza esitare, è corso in aiuto alla donna.

Ma il giovane per difendere la refurtiva, ha aggredito anche lui, provocandogli lesioni al viso e alle mani.

Nel frattempo la Centrale Operativa dei Carabinieri, allertata da altro cittadino, aveva già inviato una gazzella sul posto. I Carabinieri giungevano mentre l’aggressore colpiva il cittadino corso in aiuto della donna e arrestavano l’uomo.

La vittima, particolarmente provata, e l’uomo che è corso in suo aiuto sono stati poi soccorsi dal personale medico del 118 intervenuto prontamente sul posto.