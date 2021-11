Sciopero servizio raccolta rifiuti, Sea e Rieco: lunedì possibili disagi

In linea con il comparto nazionale dei servizi di igiene ambientale, anche i lavoratori di Sea Spa che opera a Campobasso aderiranno per l’intera giornata di lunedì 8 novembre allo sciopero generale indetto da Fise/Assoambiente per il mancato rinnovo dei Ccnl. Pertanto il servizio di raccolta dei rifiuti potrà subire interruzioni o disagi, per le sole utenze non ritenute indispensabili dalla legge. Saranno comunque garantiti lo spazzamento urbano e il ritiro dei rifiuti presso istituti scolastici, ospedali, comunità di cura e ricovero, mense e altre utenze essenziali. Il servizio riprenderà regolarmente da martedì 9 novembre.

Anche la Rieco che opera a Termoli comunica che per l’intera giornata di lunedì 8 novembre 2021 è stato indetto uno sciopero nazionale per il mancato rinnovo del CCNL, FISE/ASSOAMBIENTE, pertanto potranno verificarsi disservizi causati da questo evento. Verranno garantiti i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche e private, ospedali, comunità terapeutiche e pulizia di mercati e/o fiere.