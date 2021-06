Sciopero nazionale settore ambientale, i dipendenti della Rieco hanno garantito la raccolta rifiuti

Le sigle sindacali del settore ambientale hanno indetto lo Sciopero generale nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, per chiedere una correzione immediata dell’articolo 177 del codice degli appalti. Tuttavia i dipendenti della Rieco Sud, animati dal senso di rispetto nei confronti dell’intera cittadinanza, nonché delle attività turistiche presenti sul territorio, su cui si basa parte dell’economia sociale di Termoli, non vi hanno aderito, e questa mattina, al fine di non creare disservizi e garantire il decoro della città, erano tutti presenti sul posto di lavoro per svolgere il proprio dovere.

Il Sindaco Francesco Roberti e l’amministrazione comunale ringraziano gli operatori ecologici, che ogni giorno garantiscono la pulizia, l’igiene e il decoro della nostra città. Ci auguriamo che la stessa sensibilità sia ricambiata da parte dell’intera cittadinanza nei loro confronti per il lavoro svolto.