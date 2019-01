Sciopero nazionale della vigilanza privata e comparto della sicurezza, anche i lavoratori molisani aderiranno

REDAZIONE

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil proclamano lo sciopero della vigilanza privata e

comparto della sicurezza, per dire basta e per rivendicare il giusto diritto a regole e salario.

Dopo lo sciopero e la grande manifestazione nazionale del maggio scorso, le Associazioni datoriali della

Vigilanza avevano dichiarato l’intenzione di procedere velocemente al rinnovo del Contratto Collettivo della

Vigilanza – ormai scaduto da oltre tre anni – ma poi, ancora una volta hanno fatto marcia indietro,

rallentando la trattativa e proponendo richieste inaccettabili.

Ancora una volta non è stato possibile trovare un accordo su alcuni temi fondamentali come cambio appalto,

contrattazione di secondo livello, salario, tutti elementi importanti e fondamentali per la quotidianità di ogni

guardia giurata che svolge un lavoro importante per la sicurezza pubblica, che ogni giorno rischia la vita

nello svolgimento del proprio lavoro e poi si vede negare il diritto al rinnovo del contratto a condizioni

dignitose.

Al contrario le associazioni datoriali propongono delle condizioni che determinano il peggioramento delle

condizioni dei lavoratori!

Queste Associazioni sindacali chiedono unitamente il rinnovo del contratto collettivo , con la previsione di

regole certe che ogni azienda deve rispettare, con un quadro di tutele e un equo e giusto aumento salariale

per rispondere all’impegno e al sacrificio dei lavoratori.

Il rinnovo del contratto collettivo e’ l’unica strada per rispondere alle esigenze di un settore strategico e per

superare le gravi problematiche emerse in questi anni.

Lo sciopero è stata una scelta obbligata, per richiamare l'attenzione sul settore e per tali motivi, i giorni 01

febbraio 2019 e 02 febbraio 2019 le guardie giurate di tutta Italia si asterranno, per l’intero turno, dal lavoro

con due grandi manifestazioni nella città di Milano e nella città di Napoli.

Anche i lavoratori del Molise aderiranno compatti alla giornata di sciopero: da ogni Istituto di Vigilanza sono

arrivate adesioni di massa di tutti i lavoratori pronti a scendere in piazza per la tutela dei propri diritti, tutti si

sono dichiarati pronti a partecipare attivamente alla manifestazione ed è stato organizzato un pullman per

raggiungere la città di Napoli dove migliaia di lavoratori rivendicheranno a gran voce le loro ragioni.

Ancora una volta tutti compatti per rivendicare il proprio diritto al lavoro ed ad un giusto contratto!