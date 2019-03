Sciopero globale degli studenti: anche Termoli si mobilita per ‘salvare’ il pianeta

REDAZIONE TERMOLI

Anche gli studenti termolesi, questa mattina, sono scesi in piazza per manifestare contro i cambiamenti climatici nell’ambito del ‘Global Strike for Future’. A partecipare sono 98 paesi in tutto il mondo e Termoli è l’unica piazza regionale che sta vedendo manifestare gli studenti. Secondo le stime delle forze dell’ordine sarebbero un centinaio circa i ragazzi in corteo. Sempre per oggi è stato indetto anche lo sciopero di docenti e ATA. Il Miur ha comunicato la proclamazione dello sciopero da parte del sindacato SISA (Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente) e riguarda tutto il personale della scuola: dirigente, ATA e docente, sia di ruolo che a tempo determinato.