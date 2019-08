Sciopero della vigilanza, i sindacati e lavoratori davanti la sede dell’assessorato regionale al Lavoro

REDAZIONE

I sindacati Uiltucs e Fisascat, insieme con una rappresentanza dei lavoratori della vigilanza privata, si sono radunati davanti alla sede dell’assessorato regionale al Lavoro, in via XXIV a Campobasso, per incontrare l’assessore Luigi Mazzuto. Le questioni insolute riguardano le mensilità arretrate per l’Istituto di vigilanza Aquila e il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto nel dicembre 2015. L’assessore Luigi Mazzuto si è detto pronto a fare tutto quanto è necessario, in sinergia con la struttura assessorile, per trovare una soluzione per i lavoratori della vigilanza privata che ha ricevuto.