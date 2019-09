Sciopero clima, l’onda verde degli studenti invade Campobasso

Hanno sfilato in corteo lungo corso Vittorio Emanuele a Campobasso esponendo cartelli e ritmando slogan affinché la politica si attivi e adotti misure adeguate per arginare gli effetti dei cambiamenti climatici. Centinaia di studenti si sono dati appuntamento in centro per rispondere presente al “Fridays for future”, lo sciopero per il clima che si è svolto contemporaneamente in 180 città italiane. Poi, una loro rappresentanza è stata ricevuta in Consiglio comunale con Dario Di Sisto che ha preso la parola davanti all’assemblea chiedendo che sia riconosciuta ufficialmente l’emergenza climatica e le conseguenze sul cibo attivandosi secondo principi di equità, democrazia e trasparenza, per migliorare la situazione attuale. Inoltre, è stata sottolineata l’esigenza di una rete di trasporto pubblico efficiente, gratuito o a prezzi ridotti per gli studenti e l’aumento della raccolta differenziata.

A nome dell’amministrazione, ha risposto ai ragazzi l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella: «Il cambiamento per la città è impresa ardua – ha detto – ma c’è la piena volontà politica dell’amministrazione. Ad esempio, uno dei settori più impegnativi è quello del trasporto pubblico con un sistema fermo da decenni e decenni e con problemi di finanziamento riscontrati con la Regione; è avviata la procedura per il bando per l’affido del servizio di trasposto pubblico. Si sta rispondendo ai bandi europei – ha concluso – per la mobilità alternativa e sostenibile e si stanno predisponendo piani per l’efficientamento energetico».

A testimonianza del lavoro che si sta portando avanti a Palazzo San Giorgio, è intervenuta la presidente della Commissione Ambiente, Evelina D’Alessandro, che ha letto uno stralcio della Dichiarazione di Karl-Heinz Lambertz, presidente del Comitato Europeo delle Regioni, rilasciata in occasione del vertice delle Nazioni Unite tenutosi il 23 settembre scorso a New York evidenziando il ruolo fondamentale delle città e delle regioni nella lotta al cambiamento climatico. La consigliera, inoltre, ha anche ha invitato gli studenti a partecipare ad una seduta della commissione Ambiente. Infine, il vice sindaco, Paola Felice ha ricordato la sensibilità del governo cittadino alle tematiche ambientali, come è avvenuto con il trekking urbano, e ha proposto agli studenti di rivedersi in Consiglio tra sei mesi per aggiornarli sulle politiche green intraprese e per confrontarsi ancora.

Infine, con l’assenso dell’assemblea, è intervenuto anche il deputato molisano del M5S, Antonio Federico, che ha parlato dell’impegno del governo sull’ambiente anche a livello internazionale aggiungendo che «stiamo lavorando al decreto clima con due importanti misure: l’inserimento della tutela ambientale in Costituzione e lo svincolo dal Patto di Stabilità degli investimenti “green” e dei relativi incentivi».

