Sciopero Atm, Giglio: “Massiccia l’adesione del personale. Servono interventi immediati”

“E’ stata massiccia l’adesione del personale ATM alla quarta azione di sciopero indetto dalla sola Faisa Cisal (anche se il problema interessa tutti gli autisti), hanno aderito oltre l’80% dei lavoratori, con punte del 100% nel bacino d’Isernia e del 95% in quello di Termoli”.

E’ quanto si legge in una nota stampa a firma di Pasquale Giglio della Faisa-Cisal Molise.

“Quanto tempo e sacrifici ci vogliono per capire che le violazioni di norme di sicurezza (reg. CE 561/06 e CdS), come quelle dettate in tema di riposi (e di fermate illecite), potrebbero essere causa di incidenti? Gli incidenti sul luogo di lavoro vanno prevenuti facendo rispettare le leggi (che già ci sono) e con interventi immediati, a poco servono il cordoglio e le commemorazioni dopo le sciagure”.