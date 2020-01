Sciopero aereo, disagi per i molisani che domani partiranno da Pescara

Sciopero aereo domani, 14 gennaio. Voli a rischio in tutta Italia. Disagi per i molisani in partenza dall’aeroporto di Pescara

Si preannuncia una giornata calda quella di domani, 14 gennaio, per i viaggiatori molisani che dovranno spostarsi in aereo dall’aeroporto di Pescara. Dalle 13 alle 17, infatti, in tutta Italia partirà lo sciopero nazionale dei controllori di volo indetto dai di settore Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. All’aeroporto di Pescara, invece, le azioni di sciopero dureranno 24 ore. Lo scalo abruzzese, il più vicino al Molise e dunque frequentato giornalmente dai molisani sarà al centro di una mobilitazione che durerà l’intera giornata. Saranno garantite solo le prestazioni indispensabili come previsto dalla normativa vigente. Intanto sul sito web di Alitalia è stata pubblicata la lista dei voli che sono stati annullati a causa dello sciopero. Sono 2 le tratte cancellate con partenza e arrivo da e per Pescara, si tratta del volo AZ1243 Milano/Linate Pescara e del volo AZ1244 Pescara Milano Linate.