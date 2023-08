Scioglimento ghiacciai: entro il 2060 saranno a rischio l’80% dei ghiacciai alpini

Arriva l’allarme da Greenpeace Italia e dal Comitato Glaciologico Italiano

di Giusy Spadanuda

Nel 2015 l’aveva annunciato già il Wwf Italia col suo Rapporto “Ghiaccio Bollente” quando, trattando della crisi climatica e delle conseguenze sui ghiacciai, aveva affermato che la superficie dei ghiacciai sulle nostre Alpi si è ridotta del 40% in poco più di 50 anni. Questa volta la notizia viene riportata da Greenpeace Italia e dal Comitato Glaciologico Italiano (CIG) che, a conclusione della prima tappa della spedizione nel Parco Nazionale dello Stelvio, sul ghiacciaio dei Forni, parla di previsioni terribili per le nostrane riserve di ghiaccio e dell’aggravamento dei fenomeni di siccità.

Lo stato di salute dei ghiacciai, duramente messi alla prova dall’eccezionali alte temperature di quest’estate, riesce a darci una triste stima di quelli che saranno i prossimi eventi di crisi climatica. La glaciologa del CGI, Guglielmina Diolaiuti, evidenzia come «il ghiacciaio dei Forni sta perdendo il 50% in più di spessore per fusione rispetto al 2022. Nella zona più bassa della lingua glaciale non coperta da detrito, le nostre misurazioni di questi giorni hanno segnalato la perdita di 37 centimetri di spessore di ghiaccio in appena quattro giorni, un dato decisamente superiore alla media, che di solito era di 6 centimetri al giorno».

Claudio Smiraglia, già presidente del CGI, aggiunge che se le temperature non accenneranno a diminuire, la distruzione totale dei ghiacciai non sarà un evento così lontano: «Vuol dire che tutto il ghiaccio è al punto di fusione e questo comporta quindi un’enorme quantità di acqua che, a sua volta, produrrà nei prossimi giorni, mesi e anni una riduzione massiva di questa grande risorsa idrica, se le temperature continueranno a seguire l’attuale tendenza al rialzo».

Per gli esperti, infatti, il ritiro dei ghiacciai aggraverà il rischio di siccità durante le stagioni più calde, data la minore capacità delle riserve di ghiaccio accumulate nell’inverno di sopperire alla scarsità di piogge. «Le proiezioni basate sugli scenari climatici a nostra disposizione suggeriscono che entro il 2060 fino all’80% della superficie dei ghiacciai italiani alpini sarà scomparsa, con enormi impatti sui volumi di acqua di fusione rilasciata. Significa che senza questi ghiacciai tra 30-40 anni avremo delle siccità sempre più intense anche a valle» conclude Diolaiuti.

Per la seconda tappa della spedizione di Greenpeace Italia e del CGI prevista per la fine del mese, il ghiacciaio del Miage, in Valle d’Aosta del gruppo del Monte Bianco, sarà il prossimo protagonista di questa triste ricerca.