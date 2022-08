“Scimmia di m…”, stangata su Michele Zullo: 10 giornate di stop. Ma per il Tribunale non è razzista

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale della Figc Molise si è espresso sull’episodio avvenuto cinque mesi fa nella gara di I categoria tra Sant’Angelo Limosano e Lokomotiv Riccia in cui l’attaccante di casa avrebbe offeso un calciatore avversario: “L’insulto è razzista, chi l’ha fatto no”

Stangata sul giocatore del Sant’Angelo Limosano, Michele Zullo, condannato a dieci giornate di squalifica dal Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale della Figc Molise (IL COMUNICATO QUI) per insulti razzisti essendo stata “riconosciuta la responsabilità disciplinare, comportamento grave e deplorevole”, come si legge nel dispositivo. Sono stati comminati, inoltre, 250 euro di ammenda al club di appartenenza dell’attaccante per responsabilità oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale che si è espresso sul caso era composto dal presidente, Oreste Campopiano, e dall’avvocato Lucio Campa e Gabriele Siciliano (componente relatore), assistito dal segretario Angelo Ciarlariello.

La vicenda risale a cinque mesi fa e riguarda la partita di Prima categoria tra la Lokomotiv Riccia e il Sant’Angelo quando Zullo avrebbe offeso con un insulto razzista (“scimmia di m…”) il calciatore avversario Lamine Sow dopo un’azione di gioco. La Procura Federale, oltre alle testimonianze dei compagni di squadra, ha ascoltato entrambe le parti in causa. Zullo, tramite il proprio legale, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha smentito che alcuna frase discriminatoria sia stata pronunciata e che, comunque, l’accertamento della sua responsabilità non è sorretta da valido supporto probatorio.

Di contro, Lamine Sow, ha ribadito di essere stato insultato “due volte, con l’espressione ‘stai zitto scimmia di merda’, e subito dopo i miei due compagni di squadra Davide Pontelandolfo e Andrea Vassalotti, che avevano sentito gli insulti, si sono frapposti tra me e Zullo per evitare che entrassimo in contatto”.

Ad ogni buon conto, nel dispositivo viene spiegato che “non può condividersi la difesa del deferito sulla mancanza di prova che egli abbia rivolto la frase discriminatoria indicata nel deferimento per il fatto che nulla sia stato osservato nel referto di arbitrale, costituente prova legale assistita da fede privilegiata, così come non si condivide la difesa del deferito laddove lo stesso afferma di non aver proferito le parole “scimmia di m…” ma di aver rivolto all’indirizzo di Sow Lamine le parole in dialetto “ ma stu sciem d merd”. Dunque, per il Tribunale l’espressione non sarebbe stata male interpretata ma effettivamente proferita.

Ma c’è di più. Secondo i componenti del Tribunale sportivo emerge “un quadro probatorio assolutamente sufficiente per l’affermazione della responsabilità del signor Zullo Michele”. Poi nel dispositivo si precisa: “Pur ritenendo deplorevole e molto grave il comportamento del deferito, ritenendo l’espressione proferita di contenuto razzista, ma presumibilmente intervenuta quale reazione a un intervento di gioco ritenuto falloso, non per questo può etichettarsi assolutamente razzista il calciatore deferito, in mancanza di evidenze in tal senso”. E alla fine, da stigmatizzare ci sono “le avverse reazioni mediatiche ricevute dal tesserato successivamente all’accaduto”.