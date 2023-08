Scienze della Formazione primaria, il Miur aumenta i posti all’Unimol: sono 320

Con il Decreto n. 1027 del 4 agosto 2023 il Ministro dell’Università e della Ricerca ha integrato i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Una significativa e rinnovata fiducia all’Università del Molise e al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione anche in relazione a quanto ad oggi fatto per la formazione dei futuri insegnanti.

Con i 320 posti UniMol continua a confermarsi un punto di riferimento non solo per il territorio molisano. Un’attestazione significativa e un trend in continua crescita che testimonia qualità e opportunità dell’intera filiera didattica legata alla formazione insegnanti.

Nel 2016 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria vedeva una disponibilità di 110 posti, oggi, per il 2023, quasi triplicati. Un risultato ed una testimonianza di qualità certo non del tutto inaspettati, se si considerano le scelte adottate e riconfermate per il percorso di tirocinio nelle scuole polo del sistema dell’istruzione italiano, per le mirate e specifiche politiche di orientamento in ingresso, senza tralasciare la sintonia comune con i tutti i soggetti operanti nel campo della filiera formativa di cui la Scuola è struttura portante.

Le procedure sono agevoli e digitalizzate. La domanda infatti, deve essere presentata esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul Portale dello Studente. C’è tempo sino alle ore 12.00 del 7 settembre 2023.

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 20 settembre 2023.