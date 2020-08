Scienze della formazione primaria, il Ministero aumenta il numero dei posti

Scienze della formazione primaria: in continua crescita e sempre più attrattività. Il Ministero aumenta i posti all’UniMol. Ancora altre opportunità da cogliere. I posti complessivamente disponibili per l’a.a. 2020-2021 sono ora 290. Con il Decreto n. 425 del 3 agosto 2020, in fatti, il Ministro dell’Università e della Ricerca ha integrato di 932 unità i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria. Una significativa e rinnovata fiducia all’Università del Molise per quanto fino ad oggi fatto per la formazione dei futuri insegnanti con l’integrazione del maggior numero di posti rispetto a tutti gli altri Atenei italiani: 155 in più rispetto ai 135 già assegnati in precedenza. Con i 290 posti UniMol si conferma un punto di riferimento non solo per il territorio molisano. Il ciclo formativo per i futuri insegnanti all’UniMol si conferma dunque, si consolida, in continuo sviluppo e si rileva sempre più attrattivo anche sul panorama nazionale. Una attestazione sostanziale, di merito, un’attenzione davvero significativa ed un trend in continua crescita che testimonia qualità e opportunità dell’intera filiera didattica. Nel 2016 il corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria vedeva una disponibilità di 110 posti, nel 2017 si sale a 135, poi un ennesimo incremento negli anni successivi sino a 155; quest’anno si arricchisce di opportunità: ampliati a 290 (duecentonovanta) i posti disponibili, più che raddoppiati in soli 4 anni. Ma l’aspetto che va, certamente, ancor più evidenziato ricade nelle singole e diverse integrazioni che il Ministero ha assegnato in più con il Decreto del 3 agosto; un aumento di posti destinato non a tutti gli Atenei, solo ad alcuni, e tra questi, il maggior numero di posti rispetto a tutti gli altri Atenei italiani è stato attribuito all’Università degli Studi del Molise 155 in più rispetto ai 135 già assegnati in precedenza. Un risultato ed una testimonianza di qualità che non risultano certo inaspettati. Il raggiungimento di questa ennesima certificazione per l’area disciplinare legata alla Formazione insegnanti, rappresenta, da un lato un ulteriore e importante obiettivo che spinge e sprona a continuare nella strada intrapresa, dall’altro si spiega grazie al lavoro di consolidamento e arricchimento del piano di studi del corso di laurea in scienze della formazione primaria, oltreché alla qualità ed alle opportunità del percorso di tirocinio svolto nelle scuole polo del sistema dell’istruzione italiano e alle mirate e specifiche politiche di orientamento in ingresso. Senza tralasciare la sintonia comune con i tutti i soggetti operanti nel campo della filiera formativa di cui la scuola è struttura portante.