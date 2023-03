Scienza e intelligenza artificiale, Unimol prima università in Europa ad avvalersi del microscopio Nikon

Domani, mercoledì 15 marzo, la presentazione in Ateneo che coinciderà con l’ultima fase di assemblaggio. Ci saranno tecnici ed esperti della Nikon arrivati dal Giappone per lo straordinario evento

Pronto e operativo aIl’UniMol il sistema AX R MP che rappresenta uno straordinario strumento all’avanguardia e conferisce all’università degli Studi del Molise il prestigio di essere la prima in Europa ad avvalersi di una tecnologia unica, firmata NIKON, garantendo l’obiettivo di una ricerca innovativa e di élite.

L’AX R MP è un sistema di Microscopia Ottica a Fluorescenza che permette di visualizzare in tempo reale e brevissimo strutture piccolissime di innumerevoli modelli sperimentali, dalle semplici cellule al complesso cervello umano ed acquisire, con il supporto dell’Intelligenza artificiale, immagini di elevata risoluzione dotate di straordinario ed unico impatto visivo.

Questo microscopio combina diverse tecnologie di Microscopia all’avanguardia e il suo assemblaggio è durato ben tre mesi e ha visto coinvolti esperti mondiali della NIKON provenienti anche da Giappone e Olanda. Domani, in occasione dell’ultimazione della fase di assemblaggio, si svolgerà la presentazione in anteprima, durante la quale si avrà l’eccezionale possibilità di vedere lo strumento in azione per la prima volta e di ammirarne le straordinarie e uniche potenzialità avendo anche a disposizione gli esperti d’oltreoceano della NIKON venuti a posta che risponderanno alle curiosità dei presenti.

Grazie, buon lavoro e, certamente consapevole dei numerosi impegni, auspico comunque la Vostra solita e preziosa presenza e partecipazione.Vi pregherei, cortesemente, di darmi avere un cenno di conferma per garantire fruibilità per tutti, in quanto lo spazio disponibile è limitato e la strumentazione si caratterizza per un’elevata delicatezza.