Sciame sismico nel beneventano, il sindaco chiude scuole e uffici

La terra trema a due passi dal Molise

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nelle ultime ore cinque scosse di terremoto nel Beneventano, con epicentro nella zona tra Ceppaloni e San Leucio del Sannio. La scossa più forte, di magnitudo 3.1, si è verificata alle 12.15, mentre le altre hanno avuto magnitudo tra 2,2 e 2.9. La Protezione civile della regione Campania, sta monitorando la situazione. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella: «Ho fatto chiudere tutti gli uffici di mia pertinenza in modo precauzionale».

Al momento non si registrano danni, ma la tensione nella popolazione è tanta visto il periodo particolare in cui si sta verificando lo sciame sismico: 39 anni fa, il 23 novembre 1980, il Sannio venne messo in ginocchio dal violento terremoto dell’Irpinia. Anche per questo il sindaco sulla sua pagina Facebook, tranquillizza i cittadini: «Capisco il dato emotivo – scrive Mastella in un post di aggiornamento – Ho parlato col capo della protezione civile nazionale, Borrelli, e col dott. Giulivi, capo di quella campana. Seguiamo da vicino l’evolversi dello sciame sismico».